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لبنان

جعجع: فرص انتخاب مرشح الفريق الممانع أصبحت معدومة

Lebanon 24
04-05-2023 | 07:58
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 عرض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مع سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا في معراب لآخر التطورات السياسية على الساحتين المحلية والاقليمية، في حضور المستشارة السياسية الاقتصادية لدى السفارة السيدة آيمي سميث، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان وعضو المجلس المركزي مارك سعد.
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وشدد جعجع أمام شيا "ان الرهان على عامل الوقت في الانتخابات الرئاسية لن يخدم اي فريق وبشكل خاص الفريق الممانع ومرشحه الذي لن يزيد من فرص انتخابه التي اصبحت معدومة، وبالتالي جل ما تؤديه لعبة الوقت هو تفاقم الازمة وتأخير فرص الاصلاح التي يحتاج اليها اللبنانيون اليوم قبل الغد".
 
ولفت الى أنه " حان الوقت للتحلي بالجرأة المطلوبة ودعوة المجلس النيابي للالتئام والقيام بمهامه الدستورية، وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية، في أسرع وقت ممكن".
 
وأكد جعجع "أن المبادرة اليوم تقع بين أيدي اللبنانيين أنفسهم لتأمين وصول شخصية تتمتع ليس فقط بالاستقامة والنزاهة فحسب، بل ايضا بالجرأة الكافية لإدارة البلاد في ظل هذا الوضع الدقيق والحرج ، باعتبار أن الفرصة سانحة للانقاذ، وانتخاب الرئيس في اقرب وقت هو المدخل الاساسي لاعادة تشكيل السلطة وفق مصلحة واولويات الشعب اللبناني، والدفع نحو انجاز الإصلاحات المطلوبة، لا سيما خطة التعاقد مع صندوق النقد الدولي، لاحراز التعافي".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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