ارتفاع أعداد المسافرين في المطار ... إليكم أحدث الأرقام

Advertisement

تميزت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بنشاط ملحوظ وارتفاع بأعداد المسافرين خلال شهر نيسان الفائت، لا سيما وان هذا الشهر تخلله اجازات متعددة لمناسبة حلول عيدي الفصح المجيد والفطر المبارك بعد انتهاء شهر الصوم، حيث ارتفعت اعداد الركاب الذين استخدموا المطار خلال الشهر الرابع من العام الحالي بما يزيد عن 36 في المائة عما كانت عليه في الشهر ذاته من العام السابق، فارتفع بذلك المجموع العام للركاب في الثلث الأول من العام 2023 الى مليون و 911 ألفا و 477 راكبا، مقابل مليون و 504 آلاف و 304 ركاب في الفترة ذاتها من العام 2022،اي بزيادة 27 في المائة.وقد توزعت حركة المطار خلال نيسان 2023 على الشكل التالي: المسافرون: ارتفع عدد المسافرين عبر المطار من والى لبنان خلال الشهر الرابع من العام 2023 بنسبة 36،4 في المائة وسجل 543 ألفا و 104 ركاب، فقد ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 30،4 بالمئة وبلغ 281 ألفا و 614 راكبا، كما ارتفع عدد الركاب في المغادرة بنسبة 43،72 بالمئة وسجل 261 ألفا و 14 راكبا،اما الركاب بطريق الترانزيت فبلغ عددهم 476 راكبا( بتراجع 21،83 بالمئة ).حركة الطائرات: بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية المستخدمة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال شهر نيسان الماضي 4428 رحلة (بزيادة 23 بالمئة عن نيسان 2022 )،اذ ارتفع عدد الرحلات الجوية القادمة الى لبنان بنسبة 23 في المائة وسجل 2214 رحلة، كما ارتفع عدد الرحلات الجوية المغادرة من لبنان بنسبة 22،9 في المائة وسجل ايضا 2214 رحلة.