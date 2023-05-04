الجميّل: لا تطلب منّا أيّ سفارة أي شيء رئاسياً وهذا ينطبق أيضاً على السعودية

استقبل رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، السفير السعوديّ لدى لبنان وليد بخاري في البيت المركزيّ في الصيفي.

وبعد اللقاء، قال الجميّل إنّ "ستعادة الثقة ضرورة، ولا تطلب منّا أيّ سفارة أي شيء رئاسياً، وهذا ينطبق أيضاً على السعودية التي تؤكد أن هذا الأمر شأن داخلي".

Advertisement

وأضاف الجميّل: "لا نتلقى أيّ تعليمات من أحد رئاسيًّا، إنّما خياراتنا مربوطة بمصلحة بلدنا، ولن نقبل أن يبقى لبنان في هذه الحالة، ولن نقبل أن يملي "حزب الله" علينا إرادته مرّة جديدة، لذلك نرفض إنتخاب أي مرشّح تابع له".

ورأى أنّ "تأمين النصاب لانتخاب فرنجيّة يشبه انتخابه ولن نشارك في ذلك".