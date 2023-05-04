23
o
بيروت
23
o
طرابلس
19
o
صور
24
o
جبيل
9
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المرتضى زار المقر الجديد لبعثة لبنان لدى الامم المتحدة: لمدها بكل وسائل الصمود
Lebanon 24
04-05-2023
|
08:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، خلال وجوده في جنيف، المقرّ الجديد لبعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة، وكان في استقباله المندوب الدائم للبعثة السفير سليم بدورة والسفير ريان سعيد والدبلوماسيان احمد سويدان وسارة نصر.
Advertisement
وقد اثنى المرتضى في حديث لـ"الوكالة الوطنية للاعلام"على "أهمية الدور الذي لعبته وتلعبه هذه البعثة في مواجهة الدعاية الإسرائيلية وتشويه اسرائيل للحقائق في هذا المحفل الدولي فائق الأهمية"، معتبرا ان" بعثة لبنان إلى الأمم المتحدة وممثلياته في منظماتها وأجهزتها ومنها جنيف، هي نوافذ البلد إلى العالم وقنوات التواصل طلبًا للحقوق ودفاعًا عن القيم".
وقال:" في الوقت الذي يكاد الوطن فيه أن يختنق من كثرة الأزمات، وهو بحاجة ماسة إلى الهيئات الدولية لمساعدتها على حلّها ولا سيما منها الأزمة المالية وأزمة النازحين، لا يجوز أبدًا مجرد التفكير بإغلاق واحدة من هذه النوافذ، بل ينبغي مدّها بكل وسائل الصمود لتتمكن من أداء دورها على اكمل وجه".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قرار مفاجئ لأحد المصارف... هذا ما أبلغه لزبائنه وموظفيه
Lebanon 24
قرار مفاجئ لأحد المصارف... هذا ما أبلغه لزبائنه وموظفيه
06:20 | 2023-05-04
04/05/2023 06:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ خطيرٌ... شاهدوا بالصور ما الذي كان يحصل تحت جسر الكولا
Lebanon 24
أمرٌ خطيرٌ... شاهدوا بالصور ما الذي كان يحصل تحت جسر الكولا
07:18 | 2023-05-04
04/05/2023 07:18:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالات جريئة ومكشوفة ميريام فارس تحتفل بعيدها وتغلق خاصية التعليقات.. وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بإطلالات جريئة ومكشوفة ميريام فارس تحتفل بعيدها وتغلق خاصية التعليقات.. وهذا عمرها (صور)
23:59 | 2023-05-03
03/05/2023 11:59:09
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في الشويفات... اليكم ما حدث!
Lebanon 24
جريمة مروعة في الشويفات... اليكم ما حدث!
13:50 | 2023-05-04
04/05/2023 01:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بنك جديد على شفا الانهيار.. ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
بنك جديد على شفا الانهيار.. ماذا في التفاصيل؟
06:30 | 2023-05-04
04/05/2023 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2023-05-04
أدلّة من لبنان.. هكذا توحّد "الإيرانيون" مع "الأميركان"
12:50 | 2023-05-04
فضيحة... يحصلون على المساعدات ويبيعونها بالدولار!
15:20 | 2023-05-04
أقمار "ستارلينك" رصدت في سماء لبنان منذ قليل.. شاهدوا كيف بدت
15:08 | 2023-05-04
في الميناء... جريحان بحادث سير
14:58 | 2023-05-04
ماذا جاء في مقدمات نشرات الأخبار المسائية اليوم؟
14:50 | 2023-05-04
الآن.. هذا ما يحصل أمام منزل القاضي سهيل عبود في بلونة (فيديو)
فيديو
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
04:25 | 2023-05-03
04/05/2023 23:35:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
04/05/2023 23:35:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
04/05/2023 23:35:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact