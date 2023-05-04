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لبنان

المرتضى زار المقر الجديد لبعثة لبنان لدى الامم المتحدة: لمدها بكل وسائل الصمود

Lebanon 24
04-05-2023 | 08:39
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 زار وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، خلال وجوده في جنيف، المقرّ الجديد لبعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة، وكان في استقباله  المندوب الدائم للبعثة السفير سليم بدورة والسفير ريان سعيد والدبلوماسيان احمد سويدان وسارة نصر.
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وقد اثنى المرتضى في حديث لـ"الوكالة الوطنية للاعلام"على "أهمية الدور الذي لعبته وتلعبه هذه البعثة في مواجهة الدعاية الإسرائيلية وتشويه اسرائيل للحقائق في هذا المحفل الدولي فائق الأهمية"، معتبرا ان" بعثة لبنان إلى الأمم المتحدة وممثلياته في منظماتها وأجهزتها ومنها جنيف، هي نوافذ البلد إلى العالم وقنوات التواصل طلبًا للحقوق ودفاعًا عن القيم".


وقال:" في الوقت الذي يكاد الوطن فيه أن يختنق من كثرة الأزمات، وهو بحاجة ماسة إلى الهيئات الدولية لمساعدتها على حلّها ولا سيما منها الأزمة المالية وأزمة النازحين، لا يجوز أبدًا مجرد التفكير بإغلاق واحدة من هذه النوافذ، بل ينبغي مدّها بكل وسائل الصمود لتتمكن من أداء دورها على اكمل وجه".
المصدر: الوكالة الوطنية
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