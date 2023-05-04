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لبنان

كلام مهمّ لوزير التربيّة عن الإمتحانات الرسميّة... ماذا قال بشأنها؟

Lebanon 24
04-05-2023 | 08:36
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دعا وزير التربية عباس الحلبي "جميع التلاميذ لعدم الرهان على تأجيل الشهادة المتوسطة "البريفيه"، لأنّها ستجري حكماً"، وقال: "لا تأجيل ولا إلغاء للإمتحانات الرسمية".
 
 
وأكّد الحلبي للـ"أم تي في" أنّ "الامتحانات الرسمية ستكون جديّة، ولا يجوز بعد ما مرّ على تلامذة لبنان أن يبقوا من دون شهادة رسمية، ولهذا نحن مصرّون على إجرائها كي لا نخسر قيمة العلم في لبنان".
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وأضاف: "المعلمون متحمسون أكثر منّا لإجراء الامتحانات الرسمية، ولن نصل الى مرحلة مقاطعتهم لها، وأتمنى أن يحصل تفاهم بيننا وبينهم حولها، والباب مفتوح أمام معلمي الرسمي والخاص".
 
 
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