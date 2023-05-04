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لبنان

احتفال للسفارة الهولندية احياء لذكرى جنود هولنديين قضوا في لبنان

Lebanon 24
04-05-2023 | 08:52
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اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" ان" السفارة الهولندية اقامت احتفالًا لإحياء ذكرى الجنود الهولنديين الذين قضوا في لبنان أثناء تنفيذ مهماتهم ضمن اليونيفيل، بالإضافة إلى جنود آخرين شاركوا في معارك جرت في لبنان خلال الحربين العالميتين، وذلك أمام النصب التذكاري لشهداء اليونيفيل في مدينة صور".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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