بالصور.. حريق كبير في جونية وإصابة فتاتين

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حريق داخل غرفة واسعاف فتاتين في جونية.



اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٥:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٥/٠٤ حريقاً شب داخل غرفة تقطنها عائلة من التابعية السورية تقع في الطبقة الارضية من احد المباني السكنية في جونية-كسروان. pic.twitter.com/aQ1TUZ9x1u