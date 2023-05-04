شيخ العقل التقى السفير بخاري مشيدا بالدور السعودي

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التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، وتناول البحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية والقضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والدولية.وكان اللقاء مناسبة، نوه خلالها الشيخ أبي المنى بالسفير بخاري و"بالدور الفاعل للمملكة العربية السعودية على المستويين العربي والدولي، وبعلاقتها التاريخية مع لبنان الذي وقفت الى جانبه اثناء المحن التي مر بها والتي يمر بها راهنا والمساعي المبذولة لتخطي الوطن أزماته الاقتصادية، إضافة الى دورها المتوازن حيال الانقسامات السياسية التي لا تزال تعطل انجاز الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمها رئاسة الجمهورية".كذلك التقى الشيخ أبي المنى الوزير السابق محمد المشنوق وتم البحث بعدد من المواضيع العامة.واستقبل رجل الاعمال الشيخ غسان عساف، رئيس مجلس إدارة بنك بيروت والبلاد العربية.كما استقبل عضو "اللقاء الروحي في لبنان" الشيخ إياد عبد الله وبحث معه في قضايا متصلة بتفعيل الحوار الاسلامي المسيحي واهمية "التلاقي والبحث عن المساحات المشتركة للحفاظ على لبنان التنوع والعيش الواحد".ومن زوار شيخ العقل: وفد من جمعية المتن الأعلى للبيئة ضم : رفيق مكارم ورفعت نويهض للبحث في موضوع دور الدين في حماية البيئة، وفد من "رابطة العمل الاجتماعي برئاسة نائب رئيس الرابطة رضا سعد.وتلقى اتصالا من جوزيف يونس من مديرية التعليم المهني.