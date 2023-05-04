اسطفان زار عوده: لا يصل رئيس إلى قصر بعبدا إن لم تتوافق عليه كل الكتل المسيحية

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استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، النائب الياس اسطفان الذي قال على الاثر: "زرت سيادة المطران الياس عوده لمعايدته بالفصح، مع أن الوقت تأخر. تداولنا في مواضيع الساعة، من انتخاب رئيس للجمهورية، إلى الوضع الإقتصادي في البلد، إضافة إلى ملف النزوح السوري الذي هو أحد أهم الملفات حاليا. إن البلد يفقد الإنسانية، تاليا علينا جميعا استعادة إنسانيتنا ومواطنيتنا، والعودة إلى دواخلنا، والقيام بما يفيد لبنان واللبنانيين، والتوقف عن التلهي بالأمور الصغيرة".وقال ردا على سؤال: "لا يصل رئيس جمهورية إلى قصر بعبدا إن لم يتم التوافق عليه من قبل كل الكتل المسيحية، لأن هذا هو الموقع المسيحي الأول، وبعيدا عن اللغة الطائفية، فإن الموقع هو لجميع اللبنانيين، لذا يجب التوافق عليه من قبل اللبنانيين جميعا حتى يصل ويحكم بالعدل والمساواة، ويضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار".أضاف: "ان انتخاب رئيس للجمهورية ليس أمرا ثانويا، وأنا أرى أن أي فراغ هو أفضل من الدخول في الدوامة ذاتها التي عشنا فيها مدة ست سنوات، وأوصلت البلد إلى ما هو عليه اليوم. لا نريد أي رئيس، بل نريد رئيسا فعليا وإصلاحيا وإنقاذيا وسياديا بامتياز، يملك رؤية لإخراج البلد من أزمته. أيضا، يجب تشكيل حكومة متجانسة تضع خطة إقتصادية وطنية شاملة، حتى يعود لبنان إلى السكة الصحيحة، فيعيش اللبنانيون مجددا حياة كريمة".