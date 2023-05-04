في دير عمار... سيارة تدهس طفلاً على الأوتوستراد!

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أصيب طفل بجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسمه بعدما تعرض لحادث صدم على أوتوستراد دير عمار، مقابل سرايا قائمقامية المنية.وعمل فريق جهاز "إسعاف سبل السلام" على إسعافه ونقله إلى "مستشفى الخير" لتلقي العلاج اللازم.