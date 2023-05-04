هذا ما طلبه أبو فاعور من وزير الداخلية

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أعلن عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور في بيان، أنه "أجرى اتصالاً بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، طالباً إعطاء الأهمية القصوى لتنظيم السير على طول الأوتوستراد العربي، لا سيما بين شتورة ومنطقة المصنع، حيث يتم استخدامه بعكس السير من قبل بعض السائقين، وهو الأمر الذي تسبب بحوادث سير وسقوط ضحايا أكثر من مرة".وأشار البيان إلى أن "مولوي أكد أهمية هذا الأمر، واعدا بالمتابعة الجادة".