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لبنان

خلال جلسة الإستماع... بماذا تعهد رجا سلامة؟

Lebanon 24
04-05-2023 | 10:53
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أفادت "الجديد"، أنّ رجا سلامة أجاب على ما يقارب 140 سؤالاً، خلال جلسة الإستماع اليوم، وتعهد بتأمين بعض المستندات غدا، عبر وكيله القانوني.
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إنتهاء جلسة الإستماع إلى رجا سلامة الذي أجاب على ما يقارب 140 سؤالاً مع تعهد بتأمين بعض المستندات غدا عبر وكيله القانوني (الجديد)
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