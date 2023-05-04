جنبلاط تلقى اتصالاً من رئيس الوزراء العراقي

تلقّى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عبر الصديق المشترك الاستاذ مُحسد جمال الدين، نجل الشاعر العراقي الراحل مصطفى جمال الدين.



وقد وجّه السوداني دعوة لجنبلاط لزيارة العراق، وكان عرضٌ لمجمل الأوضاع في لبنان والظروف القاسية التي يعيشها اللبنانيون. ومن جهته شكر جنبلاط للسوادني المساعدات التي تقدم بها العراق والشعب العراقي للبنان، مؤكداً على تلبيته الدعوة لزيارة العراق بأقرب وقت ممكن.

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