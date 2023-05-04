عمّال بلدية الغبيري: متضامنون مع قرار البلدية بالإقفال

إستنكرت نقابة عمال ومستخدمي بلدية الغبيري في بيان، "تمنع نادي الغولف عن سداد الرسوم المتوجبة عليه، ووقوف بعض السياسيين والقوى الامنية من دون وجه حق، الى جانب نادي الغولف وحرمان البلدية من حقوقها وتعرضهم للموظفين المدنيين وعناصر الشرطة وتوقيف البعض منهم".

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واكدوا "الوقوف الى جانب البلدية في كل القرارات التي تتخذها"، واعلنوا "التضامن مع قرار البلدية باعتبار يوم الجمعة الواقع في ٢٠٢٣/٥/٥ يوم اقفال"، معتذرين عن "عدم القيام بخدمة المواطنين"، وطالبوا "كل المعنيين في الحكومة تدارك ما حصل بالسرعة اللازمة لعودة العمال الى عملهم وخدمة مجتمعهم، والافراج الفوري عن زملائنا وكذلك آليات وسيارات البلدية".