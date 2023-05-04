22
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
23
o
جبيل
8
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
17
o
زحلة
19
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فضيحة... يحصلون على المساعدات ويبيعونها بالدولار!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-05-2023
|
12:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع اشتداد الأزمة الاقتصادية اللبنانية، ظهرت الى العلن بشكل صريح جداً اشكالية تأمين حليب الأطفال لاسيما لمن عمرهم اقل من سنة.
والاشكالية اتخذت طابعين، اولهما تمثّل في مرحلة من عدم توفر حليب الأطفال وتحويل الكمية الموجودة الى الأسواق الموازية، وهذه المرحلة انتهت بشكل تلقائي فور اعلان بداية المرحلة الثانية المتمثلة برفع الدعم عن مادة حليب الأطفال ما جعل سعر العبوة الواحدة يوازي راتب اي موظف في القطاع العام.
Advertisement
أمام هذا الواقع، عمدت بعض الجهات الدولية الموجودة في لبنان من خلال جمعيات المجتمع المدني، الى تخصيص جزء من مساعدات حليب الأطفال الى اللبنانيين، فامسوا يتقاسمون هذه المساعدة مع فئات من المواطنين الأجانب المتواجدين في لبنان، والذين يستفيدون من توزيع حليب الأطفال بشكل مجاني منذ بداية قدومهم الى لبنان.
في هذا الاطار، قال احد العاملين في واحد من مراكز التوزيع الذي تضمه احدى كبريات المستشفيات في بيروت لـ "لبنان 24" ان "اعداد المواطنين الذي يطلبون المساعدة كبيرة جدا، وعبوات الحليب توزع على الاجانب واللبنانيين بشكل تلقائي شرط تقديم الأوراق الثبوتية.
لكن وعلى الرغم من هذا، نكتشف بين الحين والآخر وبعد توزيعنا لكميات كبيرة من الحليب، اننا استلمنا مجموعة من الأوراق الثبوتية الاجنبية غير القانوية اي الوهمية".
واضاف: "يمكن القول ان فئة من الأجانب الموجودين في لبنان يستفيدون من الحليب المجاني ليقوموا ببيعه والاستحصال على ثمنه بالدولار الاميركي، وهذا مايقلل فرص استفادة اللبنانيين وغير اللبنانيين ممن يحتاجون فعلا الى المساعدة".
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قرار مفاجئ لأحد المصارف... هذا ما أبلغه لزبائنه وموظفيه
Lebanon 24
قرار مفاجئ لأحد المصارف... هذا ما أبلغه لزبائنه وموظفيه
06:20 | 2023-05-04
04/05/2023 06:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالات جريئة ومكشوفة ميريام فارس تحتفل بعيدها وتغلق خاصية التعليقات.. وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بإطلالات جريئة ومكشوفة ميريام فارس تحتفل بعيدها وتغلق خاصية التعليقات.. وهذا عمرها (صور)
23:59 | 2023-05-03
03/05/2023 11:59:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ خطيرٌ... شاهدوا بالصور ما الذي كان يحصل تحت جسر الكولا
Lebanon 24
أمرٌ خطيرٌ... شاهدوا بالصور ما الذي كان يحصل تحت جسر الكولا
07:18 | 2023-05-04
04/05/2023 07:18:11
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في الشويفات... اليكم ما حدث!
Lebanon 24
جريمة مروعة في الشويفات... اليكم ما حدث!
13:50 | 2023-05-04
04/05/2023 01:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه... كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه... كم بلغ مساء اليوم؟
14:00 | 2023-05-04
04/05/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
03:00 | 2023-05-04
أدلّة من لبنان.. هكذا توحّد "الإيرانيون" مع "الأميركان"
18:00 | 2023-05-04
الحذر يسود السوق السوداء
17:30 | 2023-05-04
إحراجات شخصية
17:05 | 2023-05-04
مخاوف من صدمة تعثّر
16:50 | 2023-05-04
حواجز وتفتيش دقيق.. طرابلس تشهد "ليلاً أمنياً" (صور)
16:33 | 2023-05-04
كورونا لبنان.. هذه آحدث الأرقام
فيديو
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
04:25 | 2023-05-03
05/05/2023 04:25:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
05/05/2023 04:25:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
05/05/2023 04:25:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact