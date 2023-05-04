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لبنان
الدولار يواصل انخفاضه... كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
04-05-2023
|
14:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 94300 و94500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة قد سجل عصرا، على تسعيرة تراوحت ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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