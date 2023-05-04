جريمة مروعة في الشويفات... اليكم ما حدث!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع جريمة مروعة بالقرب من "الريجي" في منطقة الشويفات.

وفي التفاصيل، اقدم المدعو "و.م." على اطلاق النار باتجاه المدعو "و.ح."، ما ادى الى وفاته على الفور.

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ووفقا للمعلومات، تمت عملية القتل بسبب دوافع ثأرية.