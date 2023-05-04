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لبنان

لبنان يودع السبت المقبل الكبير ايلي شويري... نجوم الفنّ يرثونه بغصّة

Lebanon 24
04-05-2023 | 13:50
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أعلنت عائلة الراحل الكبير ايلي شويري موعد الصلاة الجنائزية لراحة نفسه.
 
وتقام الصلاة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر السبت المقبل في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس في الاشرفية.
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وتقبل التعازي يوم السبت 6 أيار من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية السادسة مساء، ويوم الاحد 7 ايار من الواحدة بعد الظهر وحتى السادسة مساء في صالون كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس- الاشرفية.
 
 
ومن المتوقع أن يحتشد أهل الفن في وداع "رائد الاغنية الوطنية"، الذي خسره لبنان أمس الأربعاء عن 84 عاماً، بعدما أثرى الساحة الفنية بباقة من الأغاني الوطنية الخالدة.


وكان قد لفّ الحزن الوسط الفني ورثى العديد من الفنانين العملاق شويري. إذ عبّرت الفنانة ماجدة الرومي عن حزنها وكتبت: "أحزنني خبر رحيل الكبير الصديق ايلي شويري بعد عمرٍ من عطاءاتٍ خالدة ستبقى ما دمنا ودامت لنا الاغنية اللبنانية الأصيلة وزمنها المجيد…مَن مِنّا لم يغنّ أناشيده الوطنيّة العظيمة وأغانيه الشرقيّة العريقة الاصيلة القريبة للقلب قُربَه لشرايينه؟ مَن مِنّا لم يستمتع بأدائه الشرقيّ المتقن، ولم يطرب لسماع هذا البلبل اللبنانيّ الفريد الذي قضى العمر متنقّلاً بصوته العذب وأعماله الرائعة بين إسمٍ فنّي كبيرٍ وآخر وعملٍ فنّي مجيد وآخر؟! ألا فاسترح يا زميلي الحبيب، واهنأ واثقًا أن اسمك باقٍ مكتوباً بالذهب في كتاب أمجاد الأغنية اللبنانية الخالدة الى الابد. لبناتك الغاليات وعائلتك الكريمة الصبر والسلوان مِن بعدِك وطول البقاء. آمين".


بدوره، غرّد الفنان راغب علامة، قائلا: "ايلي شويري فنّان بحجم الوطن، بصماته راسخة في تاريخ الموسيقى العربيّة. غنّى للأرض والحب والوطن فكان عملاقاً، ولا زال مدرسة في الفن والأخلاق. برحيله خسر لبنان والوطن العربي قامة فنيّة استثنائيّة يبقى ذكراها مؤبّداً. كامل العزاء لأسرته ومحبّينه وعشّاق الفن الأصيل".


شمس الأغنية اللبنانية، نجوى كرم نعت الكبير الراحل وكتبت عبر حسابها على "تويتر": "كنت بصوتك وطن، وبلحنك وطن، وبحضورك وطن. ما رح ننسى أعمالك الشامخة.. منعزّي لبنان بوفاة الملحن الأستاذ ايلي شويري انشالله تكون نفسه بالسّماء". 


الفنان راغب علامة، عبّر أيضاً عن حزنه لرحيل شويري، وكتب عبر "تويتر": "ايلي شويري فنّان الأرض والجيش والوطن، خسر لبنان فنان كبير واستثنائيّ لا يتكرر. اتقدم باحر التعازي واصدق المواساة لأسرته ومحبيه راجياً من الله ان يتغمده بواسع رحمتة البقاء لله".
 
 
 

لبنان

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