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لبنان

رغم كل الظروف القاسية.. مكاري: تقدم ملحوظ للبنان في مؤشر حرية الصحافة

Lebanon 24
04-05-2023 | 14:14
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غرد وزير الإعلام زياد مكاري عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: 
 
"تقدم لبنان ١١ مرتبة مقارنة بعام ٢٠٢٢ استنادا الى التقرير السنوي لمؤسسة "مراسلون بلا حدود" الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة عن عام ٢٠٢٣ .
التقرير الذي يشمل ١٨٠ دولة، سجل تقدم ملحوظ للبنان في مؤشر حرية الصحافة رغم كل الظروف القاسية التي يمر بها البلد وهذا مؤشر ايجابي ! 
يبقى ان نعمل سويا لاقرار قانون اعلام عصري يضمن ويقدس حرية التعبير ضمن اطر  ومفاهيم اخلاقية ، ولا ننسى ضرورة عودة عمل المؤسسات ، فنرفع لبنان الى مستويات اعلى على كافة الصعد ". 
 
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