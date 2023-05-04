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لبنان

حول قضية غادة عون... هذا ما اعلنه وزير العدل

Lebanon 24
04-05-2023 | 14:21
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اكد وزير العدل اللبناني هنري خوري في حديث لـ "المشهد" ان بإمكان القاضية غادةعون الاستمرار بمهامها كالمعتاد طالما لم يبرم الحكم بصرفها".
وتابع خوري "أنا لا أقول أن القضاء في لبنان بخير ولكن هناك تضخيم للواقع الحاصل".
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 واضاف "نعيش أزمة كبيرة في القضاء لأنه ولأول مرة يواجه ملفين كبيرين على مستوى الوطن،  قضية تفجير المرفأ وقضية المصارف".
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