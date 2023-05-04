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لبنان

في بلدة لبنانية... سماع اصوات رشقات نارية

Lebanon 24
04-05-2023 | 14:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع اصوات رشقات نارية في منطقة وادي هاب لجهة منطقة ضهر العين في الكورة.
 
وحتى الساعة ، ما زالت الاسباب مجهولة. 
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رشقات نارية

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