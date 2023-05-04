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لبنان

عدوان: لا نريد رئيسا "بيفرفك ايديه"

Lebanon 24
04-05-2023 | 14:37
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قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: "لنا ثوابت ومواقف لا تخضع الى تغييرات يومياً ولا أحد يستطيع الضغط علينا فالمواقف شيء والتعاطي مع الآخرين شيء آخر".
 
وفي حديث للـ"ام تي في"، قال عدوان: "تربطنا بالدول العربية والسعودية علاقة أصدقاء والمملكة لم تتدخّل يوماً بما علينا أن نقوم به ولم ولن نتأثر ونغيّر موقفنا ولا أحد يبلّغنا". 
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وأضاف: "السعودية تقول انها غير معنية بلعبة الأسماء ونتعاطى مع رئيس الجمهورية على ضوء تصرّفه وكل التأويل حول هذا الموقف يدخل في بازار الاعلام السياسي ولكن لا يرتقي الى الواقع". 
 
ولفت عدوان إلى أن "رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مرشح مشروع الممانعة"، مضيفاً أن "الـ6 سنوات الماضية دمّرت لبنان ولا نريد 6 سنوات جديدة كسابقاتها".
 
وأضاف: "أهمية ميشال معوّض بمواقفه الواضحة ولا نريد رئيساً "بيفرفك إيديه" ولا موقف لديه ولا طعم ولا لون". 
 
وتابع قائلاً: "لن نضطر الى تعطيل نصاب جلسة لانتخاب فرنجية رئيساً لأنه لن يصل الى الـ55 صوتاً ولدينا العدد الكافي لعدم تأمين نصاب هكذا جلسة ولا نريد تكرار تجربة ميشال عون". 
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