ماذا جاء في مقدمات نشرات الأخبار المسائية اليوم؟

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

تسعى الأوساط السياسية والإعلامية جاهدة لفك شيفرة حراك السفير السعودي وليد البخاري بين المرجعيات اللبنانية: سياسية حزبية أو روحية مدققة بكل كلمة أو إيحاء يصدر عن السفير العائد حديثاً من الرياض في ضوء ما قيل إن المملكة أعادت النظر بموقفها بشأن الإستحقاق الرئاسي اللبناني.



وفيما قرأ البعض ما نقل عن البخاري اليوم أن المملكة ليس لديها أي اعتراض على أي مرشح رئاسي يحظى بثقة اللبنانيين أنفسهم وأن أي رئيس ينتخبه المجلس النيابي ترحب به المملكة الحريصة على التعاون ودعم لبنان رأوا فيه تسهيلا لخيار انتخاب سليمان فرنجية إعتبر آخرون أن حقيقة الموقف السعودي هو بما قاله البخاري نفسه بأن الاستحقاق الرئاسي في لبنان شأن سياسي لبناني بإمتياز ويرى فريق ثالث أن السعودية لم ولن تدخل في لعبة الأسماء مذكرا بما طرحته من مواصفات.



وعلى غرار الحراك السعودي، كذلك يبدو حراك السفيرة الاميركية دورثي شيا بين المرجعيات من دون الإفصاح عن مضمون جولتها تاركة للمحللين وما أكثرهم فكفكة شيفرة الموقف الاميركي من الملف الرئاسي وما إذا طرأ عليه أي جديد.



وبين صمت الظهيرين الاقليمي والدولي ترتد الكرة من جديد الى ملعب اللبنانيين حيث تعقيدات الحسابات الداخلية المتضاربة والتي تبقي نافذة الحلول مقفلة الى أجل غير مسمى.



حياتياً، سجّل اليوم انخفاض في سعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال التداولات المسائية ليسجل 94200 ليرة وكما جرت العادة فإن أسعار السلع لم تتحرك نزولا لدى التجار والتفاصيل الباقية لدى المستهلك.



قضائيا، قررالمجلس التأديبي صرف النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون من الخدمة بناء على شكاوى عدة مقدمة أمام التفتيش القضائي علما أن القرار قابل للاستئناف أمام الهيئة العليا للتأديب.



عربياً، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الجامعة العربية ستعقد اجتماعين غير عاديين الاحد المقبل، لمناقشة ملف عودة سوريا الى الجامعة وملف التطورات في السودان في وقت رجحت رئيسة الاستخبارات الاميركية أن تكون المعارك طويلة الامد بين السودانيين.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"

على مقلب الملف الرئاسي حراك لافت نجمه السفير السعودي الذي تنقل لليوم الثاني بين المقرات السياسية والروحية.



ومن الصرح البطريركي في بكركي، أكد أن المملكة ليس لديها أي اعتراض على أي مرشح رئاسي يحظى بثقة اللبنانيين أنفسهم، موضحاً أن أي رئيس ينتخبه المجلس النيابي ترحب به السعودية.



وعلى المقلب القضائي تطور بارز فجره قرار المجلس التأديبي صرف النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون من الخدمة بناء على شكاوى عدة مقدمة أمام التفتيش القضائي.

بعيدا من المسارين الرئاسي والقضائي كان الرئيس نبيه بري يسلك مسار تضميد الجراح الناجمة عن أحداث خلدة الأليمة.



وفي عين التينة، استقبل لهذه الغاية وفدا كبيرا من شيوخ العشائر العربية من جميع المناطق اللبنانية ومن العشائر في خلدة نفسها وخلال اللقاء منح الرئيس بري عباءة العشائر العربية عربون وفاء وتقدير لمواقفه وجهوده في لم الشمل الوطني.



اللقاء لم يكن لقاء مستجداً أو طارئاً بين سنة وشيعة أو أن الخلاف والإختلاف مع العشائر العربية إن حصل لا سمح الله هو خلاف بين السنة والشيعة أبدا فاللقاء هو القاعدة والخلاف هو الإستثناء ولا يفسد في الود وفي الإخوة قضية قال الرئيس بري.



الوفد استمع إلى رئيس المجلس النيابي وهو يؤكد: عهدنا في حركة أمل مع العشائر العربية هو العهد نفسه الذي كنا فيه كتفا إلى كتف والقلب الواحد واليد الواحدة مقاومين للإجتياح الإسرائيلي عام 1982 في خلدة.



الرئيس بري أبلغ الوفد أيضا: اليوم نحن كتفا إلى كتف مع أصحاب الإرادات الخيرة وبالتنسيق مع مفتي الجمهورية سنكون في مواجهة الفتنة بين ابناء الوطن الواحد.

على المسار الخارجي تنقلت الأحداث بين فلسطين وسوريا وروسيا.

Advertisement

في الأراضي المحتلة عدوان إسرائيلي على نابلس حصد ثلاثة شهداء ثأرت فلسطينية لهم بعملية طعن أدت لجرح جندي قبل أن تلتحق بالشهداء.



وفي سوريا يواصل الرئيس الإيراني زيارته الإستراتيجية لليوم الثاني وهي الزيارة التي أزعجت واشنطن التي قالت صراحة إن توثيق العلاقات بين إيران والحكومة السورية يجب أن يكون مبعث قلق شديد للعالم.

وليس بعيدا من ذلك تحضر سوريا في اجتماع للجامعة العربية الأحد المقبل من باب البحث في إعادتها لشغل مقعدها في الجامعة وهي عودة واردة جدا وفق ما أعلن الأمين العام أحمد أبو الغيط.



أما دوليا فبرز هجوم طائرات مسيرة على مصفاة لتكرير النفط في جنوبي روسيا بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على الهجوم المماثل الذي استهدف مبنى الكرملين والذي اتهمت موسكو أوكرانيا بالوقوف وراءه.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ام تي في"

انه يوم قضائي بامتياز. فبالاجماع، قرر المجلس التأديبي، صرف القاضية غادة عون من الخدمة. طبعا القرار غير نهائي. فعون التي اثارت الكثير من الالتباسات في المرحلة الاخيرة بأدائها، اتخذت قرارا باستئناف الحكم امام مجلس القضاء الاعلى.



أما مجلس القضاء الاعلى فهو غير ملزم بمهلة معينة للنظر في الاستئناف، علما ان يد عون لن تبقى مكفوفة ما دام مجلس القضاء الاعلى لم يتخذ قراره النهائي بشأنها. القرار المفاجىء الصادر بحق عون، اثار الكثير من الارتياح. فمع ان عون قد تكون محقة في ملاحقة بعض من ادعت عليهم، لكن طريقتها المخالفة لمعظم الاعراف والقوانين، واستنسابيتها في اختيار القضايا، وتسييسها الملفات القضائية، كلها امور طرحت اكثر من علامة استفهام حولها.



وقد تزامن صدور الحكم بحق عون مع حضور شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة الى قصر العدل في بيروت للادلاء بافادته امام الوفد القضائي الاوروبي.



رئاسيا، الحراك الديبلوماسي السعودي والاميركي مستمر في لبنان. ومن أجواء زيارات السفير السعودي يتضح ان الرياض حددت موقفها بثلاث نقاط: عدم تزكية اسم اي مرشح الى الرئاسة، الحرص على انتظام عمل المؤسسات، والاهتمام بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي .



بكلام آخر، السعودية لن تتدخل مع حلفائها لتزكية اسم فرنجية، ما يعني تراجع احتمال وصول الاخير الى قصر بعبدا.



في ملف النازحين، برزت قضية جديدة تتعلق بما تردد عن طلب المفوضية الموافقة على اعطاء مليون و600 الف نازح سوري حق الاقامة والعمل والتعليم وتثبيتهم في لبنان كلاجئين . وفي هذا الاطار، اعلن وزير الداخلية بسام مولوي لل "ام تي في" ان لبنان غير موافق على تشريع وضع النازحين.



فلبنان، كما اكد مولوي، ليس بلد لجوء ولم يوقع على اتفاقية اللاجئين في العام 1951، وعليه فان القرارات المتعلقة بالنازحين هي قرارات سيادية، ولبنان لا يقبل باللجوء وهو يطالب بوضع خطة عودة للنازحين واطار زمني لها.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار

اتمت زيارة الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي الى دمشق كل اهدافها، يوم اصابت سهامها العدو الصهيوني..

فما زاد من اهميتها الاستثنائية في مجال التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين – الخشية الصهيونية من تداعياتها الاستراتيجية..

انها زيارة انتصار قال محللون صهاينة، وعلى تل ابيب ان تقلق من هذا المشهد – قال آخرون، فيما فسره كبار المعبرين بأنه تحقيق حلم القائد الكبير اللواء قاسم سليماني..

ومع ما قاله الصهاينة، فان للزيارة اهميتها على صعيد التحالف والتكامل بين دمشق وطهران لصد الحرب الاقتصادية الاميركية كما كانا بوجه تلك التكفيرية، كما انها زيارة لا تخرج عن سياق الايجابية التي تحكم المنطقة مع التقارب السعودي الايراني والتقارب العربي السوري...

وعلى مقربة من مشاهد دمشق الواعدة، مشهد لبناني يحتاج الى ترتيب على اساس الاولويات الوطنية وما يعينها من ايجابيات اقليمية ومساع دولية...

وبين صخب البعض وتفاؤل آخرين كان الكلام السعودي من محطات زيارة السفير وليد البخاري الى المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى وبكركي أن لا اعتراض سعوديا على اي رئيس للجمهورية يصل من خلال الانتخابات في المجلس النيابي، وان الرياض حريصة على أن لا تتهم بتعطيل الانتخابات الرئاسية وهي على ثقة بقدرة اللبنانيين على اتخاذ القرارات...

اما القرار الذي اتخذته العشائر العربية بوأد الفتنة فقد اعلنته من عين التينة رافضة الطابور الخامس الذي يرقص محرضا فوق ملف خلدة، ملبسين الرئيس نبيه بري العباءة العربية كراع للمصالحة والوحدة بين ابناء الوطن الواحد...

احد الملفات الساخنة انفجر اليوم مع قرار المجلس التأديبي للقضاة انهاء خدمات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون وصرفها من الجسم القضائي، وهو ما اعتبرته قرارا سياسيا جسيما سيهز القضاء..

في فلسطين المحتلة حيث الهزات تصيب الصهاينة مجتمعا وقيادات، حاول جيشهم اعادة المعنويات، فجهز مئتي ضابط وجندي تنكر بعضهم بزي النساء لاقتحام نابلس واغتيال ثلاثة مقاومين فلسطينيين كانوا قد اصابوا امنه وقتلوا ثلاثة من مستوطنيه قبل اسابيع ردا على العدوانية الصهيونية على المسجد الاقصى ومصليه...

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"

لو كنا في وطن فعلي، لكان الشعب اللبناني كله في هذه اللحظة بالذات على الارض، ولكان مشهد 17 تشرين في الساحات وعلى الطرق وامام المقرات الرسمية، تكرر بصورة صحيحة هذه المرة، ولكانت كل وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية مشغولة بنقل وقائع ثورة لبنان الحقيقية، الموجهة ضد المكامن الفعلية للفساد، لا المستخدمة في للانقلاب على فريق سياسي، ولو تطلب ذلك تدمير البلاد على رأس العباد.



لو كنا في وطن فعلي، لما كان المسؤولون السياسيون الفاسدون، المفضوحون أمام الجميع في الخارج قبل الداخل، متربعين على عروشهم اليوم، ولما كان بعض المجتمع الدولي لاجئا اليهم، متفاوضا مع بعضهم، ومروجا لإيصال رئيس هو منهم ، ولن يؤدي الا دورا واحدا هو تتويج نجاة المرتكبين من الحساب العادل، ولو على حساب الناس بكرامتهم قبل الاموال.



لو كنا في وطن فعلي، لما تعطل اساسا التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ولا توقف التدقيق الجنائي، ولا تردد القضاء اللبناني في السير في دعاوى الفساد على انواعها، ولما كنا في حاجة الى قضاء اوروبي يحقق مع حاكم مصرفنا المركزي والقريبين اليه ومسؤولين على مختلف المستويات، في غرفة مجاورة للغرفة التي اتخذ فيها اليوم قرار مخجل ومستفز ومكشوف، عنوانه طرد القاضية التي فتحت باب التحقيق الاوروبي، وباب العدالة في ملف سرقة العصر، من القضاء.



لو كنا في وطن فعلي، وبغض النظر عن محطات الاستئناف والطعن في القرار الذي اتخذ اليوم، لكان الشعب انتفض نصرة للقاضية القضية، التي باتت رمزا للنظيفين في مواجهة “المجويين”، المتغلغلين في كل الاوساط والقطاعات من دون اي استثناء.



أصلا، لو كنا في وطن فعلي، لما كنا في فارغ رئاسي وحكومي وتشريعي، ولما كان مصير استحقاقنا الابرز والاول معلقا على زيارة سفير، أو همس سفيرة، او مصالحة بين عاصمتين اقليميتين في عاصمة بعيدة، ولكان رئيس لبنان انتخب في مجلس نواب لبنان تعبيرا عن ارادة شعب لبنان.



في كل الاحوال، وفي انتظار الوطن الفعلي، الذي سيأتي مهما طال الزمن، ثمة ما يتحرك جديا في الملف الرئاسي. نبيه بري يفسره ليونة سعودية تجاه فرنجية من خلال عدم اشهار الفيتو، والقوات والكتائب يفسرانه احجاما سعوديا عن الضغط على الحلفاء لإيصال رئيس المردة الى بعبدا.



اما التيار الوطني الحر، فقد قال كلمته، وهي معروفة وثابتة. أما من لم يفهمها بعد، فسيفهمها في الايام القليلة المقبلة، وهي باقية على وضوحها وصراحتها وتحررها من اي تبعية، او تغطية من دون اقتناع.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"

يتساقط العظماء كأوراق الخريف لكن أسماءهم تبقى على الورق محفورة بخط من ذهب.

ورقة من الأوراق سقطت اليوم، إيلي شويري... من لا يرنم أغنية "يا أهل الأرض وأنتو ترابا"؟ وأغنية "سامع صوتك يا بلادي"؟ وعشرات عشرات الأغنيات التي تحولت إلى أناشيد، رافقت أجيال الحرب وأجيال ما بعد الحرب..! إيلي شويري مر على كثير من الأجيال، ولعله مؤرخ الأغنية الوطنية، صوتا ولحنا وكلمات... إنه زمن رحيل الكبار، وما أقساه زمن!...

بالعودة إلى يومياتنا، قرار قضائي أحدث دويا... المجلس التأديبي القضائي أصدر قرارا بفصل القاضية غادة عون من الخدمة، والقاضية عون استأنفت قرار صرفها.

تطور قضائي آخر. وزير العدل أصدر تعميما بامتناع القضاة عن الظهور الإعلامي بجميع أشكاله، وعن اتخاذ أي موقف علني على أي منصة إعلامية أو إلكترونية أو غيرها، من دون الحصول على إذن مسبق من المرجع المختص.

نادي قضاة لبنان رفض التعميم ورأى أنه يضرب استقلال السلطة القضائية وأساسيات العمل القضائي، واعتبره بحكم غير الموجود.

تطور يتعلق بقضية النازحين السوريين من باب أزمة خرجت إلى العلن بين الدولة اللبنانية ومفوضية شؤون اللاجئين.



المفوضية تتحدث عن "العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين، مع إضافة أنها تدعم اللاجئين للعودة متى شعروا هم بالأمان للقيام بذلك، والعودة منوطة بهم. جاء هذا الموقف بعدما نشر أن "هناك ورقة خطيرة تقدمت بها الUNHCR إلى الأمن العام اليوم، تطالب بإعطاء مليون و600 ألف نازح حق الإقامة والعمل والتعليم وتثبيتهم في لبنان كلاجئين"...

رئاسيا، حركة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري استمرت ناشطة اليوم أيضا، مع تأكيد، بحسب مصادر لل "أل بي سي آي" أن الفراغ سيفاقم أزمات لبنان، والمملكة تتحرك للتشديد على هذه النقطة، كذلك، فهي ترى أن على السياسيين اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم الوطنية واختيار الرئيس.

وتقول المعلومات إن المملكة لم تطلب ولن تطلب من أي طرف التصويت لمرشح لا يرغب به...

البداية من الأزمة المتفاقمة المتعلقة بالنازحين السوريين والداتا المتعلقة بهم.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد

بتأخير يوازي زمن تجميد التشكيلات القضائية صدر اليوم القرار القضائي الاول بتأديب قاضية العهد عبر وضع حد لتجاوزاتها واستنسابيتها وأخذها القضاء حسبة سياسية هي غادة عون التي اثبت العلم الجنائي انها تشكل حالة تمرد قضائي غير مسبوق فكانت على خصام مع العدل وقضاته والمدعي العام ومجلس القضاء الاعلى اختصت حصرا بالقضايا المرفوعة والمأهولة عونيا..

فداهمت وغزت وارهقت الامن وراءها فتشت منازل ومكاتب ومصارف ووعدت الرأي العام باسترجاع ماله العام لكن ذلك كان يتم خلافا للأصول الإجرائية وقفزا على مرجعياتها القضائية وبخلاف المكان الجغرافي الذي تشغله سافرت غادة عون الى اوروبا من دون آذونات وقدمت آراء بحق زملاء لها كخدمة مجانية واحاطت نفسها بمجموعة محامين شكلوا دفوعها الشكلية منهم من قضى نحبه قضائيا ومنهم من استمر مدافعا كوديع عقل...

وشبكت قاضية جبل لبنان خيوطها مع جمعيات اوروبية وقضاة ومحامين ومتمولين محليين وغربيين وقدمت وايضا بالمجان معلومات لا يجيزها القضاء المحلي وعلى مدار الغزوات اللبنانية.

كان المواطن ينتظر منها استرجاع المليارات التي وعدت بها من شركة مكتف للصيرفة...

مات ميشال مكتف.. ووريت المليارات في الثرى وتابعت غادة عون مسارها المعلق على شبكة المصرف المركزي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة...

وقررت ان تسجل انتصاراتها من حيث صرخات الناس واستبقت عون كل القرارات المحلية وفتحت تحقيقا على حسابها في ملف سلامة بالتنسيق مع قاض تجرفه رياح التيار هو جان طنوس تراكمت كل هذه الملفات ضد قاضية العهد الذي أصبح سابقا ومعها ايضا تراكت دعاوى لدى التفتيش القضائي من وكلاء متضررين...

وفي ليلة لها ضوء قمر اصدر المجلس التأديبي قرارا بالاجماع قضى بفصل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون من الخدمة.

ولدى تبلغها القرار قررت عون الاستئناف لكن لدى القضاء الاوروبي الذي كان يستأنف جلساته في قصر العدل لم تلتجأ عون الى القضاء المحلي بل ارادت رفع التظلم الى الخارج.

واستنجدت بالقاضية الفرنسية اود بوريزي التي ابلغتها ان هذا النزاع ليس من اختصاصها وعلى ابواب التحقيق الفرنسي اللبناني.

واثناء انتظار رجا سلامة جلسته مع اود بوريزي وجدت عون ضالتها فصبت ثورة غضبها على سلامه وشقيقه وكالت عبارات سوقية هذه العبارات لم توفرها عون على الملأ لتشمل بها كل الشعب اللبناني والذي وصفته "بشعب مجوي" وهي مفردات جردت عون من اخلاقيات القاضي وحكمته واحكامه.

فالقاضية التي تحكم "بإسم الشعب" تصف هذا الشعب بكلمات دونية متعالية هي قاضية التمييز العنصري التي غلبت القضاء الفرنسي على اللبناني واحتمت به.. طالبة اللجوء السياسي اليه فيما تتجند محليا بمحامين شكلوا الذراع السياسية لها ويوم القضاء التأديبي كان يسير محليا مع تطورات رئاسية سجلتها المملكة العربية السعودية بقرب خطها من الحياد في الانتخاب...

وفي اعقاب جولته على المرجعيات والسياسيين قال السفير السعودي وليد البخاري أن الرياض واثقة أن اللبنانيين قادرون على التوافق لحل الازمات الداخلية واستعادة ثقة المجتمع الدولي وأن المملكة لا تعترض على أي مرشح يحظى بثقة اللبنانيين ويصل من خلال المجلس النيابي فهل تدفع هذه المواقف بالرئيس نبيه بري الى توجيه الدعوة لجلسة انتخاب الرئيس؟