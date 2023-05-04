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لبنان

في الميناء... جريحان بحادث سير

Lebanon 24
04-05-2023 | 15:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير بين دراجتين ناريتين في مدينة الميناء، ما ادى الى سقوط جريحين.

وتعمل فرق الصليب الاحمر اللبناني على اسعافهما في مكان وقوع الحادث.
 
وبسبب حادث السير، تشهد المنطقة زحمة سير خانقة. 
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حادث سير

الميناء

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