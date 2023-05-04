كورونا لبنان.. هذه آحدث الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا، تسجيل 64 إصابة جديدة بالفيروس رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1237080، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

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