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لبنان

كورونا لبنان.. هذه آحدث الأرقام

Lebanon 24
04-05-2023 | 16:33
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا، تسجيل 64 إصابة جديدة بالفيروس رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1237080، كما تم تسجيل حالة وفاة  واحدة.
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وزارة الصحة

لبنان

كورونا

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