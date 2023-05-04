تجمع للسائقين العموميين امام دارة ميقاتي

خلال إطلالة ضمن برنامج "صار الوقت" قال احد السائقين العموميين ان مجموعة من السائقين يتجمعون في هذه الأثناء أمام دارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيروت احتجاجا على الواقع المرير الذي يمرون به.

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