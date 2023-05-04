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لبنان
إحراجات شخصية
Lebanon 24
04-05-2023
|
17:30
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يواجه نواب في تيارات مسيحية معارضة لانتخاب رئيس تيّار محسوب على 8 آذار إحراجات شخصية لا تنسجم مع قناعاتهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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