محاولة سرقة داخل دار الفتوى... هذا ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن محاولة عدد من الاشخاص سرقة صندوق الزكاة من دار الفتوى في منطقة عائشة بكار، الا ان العملية باءت بالفشل وتم توقيف العصابة من قبل الأهالي وتم تسليم أفرادها إلى دورية مخابرات الجيش.

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