حمية: الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ تم تحويله الى المجلس النيابي

غرد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر حسابه على "تويتر": "الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية المنجز في الوزارة، أصبح في المجلس النيابي، ويضم ثلاثة أركان: إنشاء المجلس الوطني للقطاع يُعنى برسم السياسة العامة، استحداث هيئة ناظمة لمراقبة القطاع وتأسيس شركة لكل مرفأ مملوكة للدولة وامكانية التشغيل للقطاع الخاص".

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