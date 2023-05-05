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لبنان

حمية: الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ تم تحويله الى المجلس النيابي

Lebanon 24
05-05-2023 | 00:51
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 غرد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر حسابه على "تويتر": "الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية المنجز في الوزارة، أصبح في المجلس النيابي، ويضم ثلاثة أركان: إنشاء المجلس الوطني للقطاع يُعنى برسم السياسة العامة، استحداث هيئة ناظمة لمراقبة القطاع وتأسيس شركة لكل مرفأ مملوكة للدولة وامكانية التشغيل للقطاع الخاص".
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