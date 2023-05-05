Advertisement

لبنان

طرفا "المواجهة الرئاسية" ماضيان في معركتهما.. وأسبوعٌ حكوميّ مطلبي

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-05-2023 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1063514-638188705890030810.jpg
Doc-P-1063514-638188705890030810.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كان مقدراً أن تحسم جولات سفير المملكة العربية السعودية  وليد البخاري على المسؤولين اللبنانيين والقيادات السياسية والروحية الموقف النهائي للمملكة من الاستحقاق الرئاسي، إلّا أنّ الاجواء المسّربة عن "فريقي الصراع السياسي" الممثلين بفريق الثامن من آذار ومجموعة المعارضات توحي بأن كل فريق يعتبر الموقف السعودي لصالحه، مما يؤشر الى استمرار المأزق الرئاسي وبالتالي عدم نضوج "التسوية الموعودة" لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
Advertisement
 
الموقف الجامع المنسوب الى البخاري بعد جولته أمس شدّد على أنه "ليس المملكة اعتراض على أيّ مرشحٍ رئاسي يختاره ‏اللبنانيون ويحظى بثقتهم"، مشدداً على أنّ "ما يتوافق عليه اللبنانيّون نُرحّب به"‏‎، وأنه "يجب وضع حد للفراغ الرئاسي بأسرع وقت ممكن".
 
في المقابل، تواصل "القوى المعارضة" حشد جهودها للتصويب على المبادرة الفرنسية أولا والسعي للتوافق على مرشح واحد او اكثر لخوض الاستحقاق الرئاسي في مواجهة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
 
وتفيد الاجواء النيابية المقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يترقب حركة الاتصالات الخارجية والداخلية ومساعي الوسطاء واكتمال الترشيحات قبل الدعوة الى جلسة جديدة لانتخاب الرئيس.
 
حكومياً، من المقرر أن تشهد بداية الاسبوع المقبل سلسلة اجتماعات لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي تتناول ملفات الجامعة اللبنانية والقطاع التعليمي والسائقين العموميين، إضافة الى متابعة ملف الرواتب والأجور في ضوء الملاحظات التي تعدها رابطة موظفي الادارة العامة لتناقشها  مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي .
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2023-05-05
01:15 | 2023-05-05
00:51 | 2023-05-05
00:43 | 2023-05-05
23:29 | 2023-05-04
22:46 | 2023-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website