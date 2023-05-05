هل يلتقي الرئيس السّوري هذا النائب؟

فسرّ بعض المطلعين تصريحًا لرئيس تكتل نيابي مسيحي بالنسبة إلى وضع النازحين السوريين في لبنان بأنه مرتبط بما يصل إلى هذا النائب – القطب من معلومات مصدرها ما وراء الحدود، ومفادها أنه سيكون لشركته الهندسية دور بارز في مرحلة إعادة الاعمار في سوريا، بعد طي صفحة عودتها إلى الشرعية العربية من بوابة جامعة الدول العربية، مع ما سيترافق مع هذه العودة من حلول سياسية تكون ممهدة لعودة النازحين الموجودين في لبنان بأعداد كبيرة، وبعد أن تكون المناطق التي سيعودون إليها قد أصبحت آمنة مئة في المئة.

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وفي إطار التحضير لمرحلة إعادة الاعمار في الداخل السوري، من المتوقع أن تُنظّم لهذا النائب بصفته التمثيلية على الساحة المسيحية زيارة لدمشق، بحيث يُعمَل لتأمين لقاءات على مستوى القيادة القطرية لحزب "البعث العربي الاشتراكي"، وعلى مستوى بعض الوزارات، من دون أن يُعرف إذا ما كانت الاتصالات القائمة على قدم وساق قد تمكّنت من انضاج الظروف الموضعية للقاء محتمل مع الرئيس السوري بشار الأسد.