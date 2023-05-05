محاولات باسيل انتهت: لستُ في هذا الوارد

أكدت مصادر حزبيّة مطلعة أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل قرّر التوقف عن محاولة إرضاء "القوات اللبنانية" وفتح أبواب التواصل معها في ظل رفض رئيس القوات سمير جعجع للتعاطي الإيجابي مع "ميرنا الشالوحي".

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وترى المصادر أنّ باسيل لم يعد في وارد الرهان على أي تلاق أو تحالف عام مع "القوات" في ظل إجابات حازمة أبلغها جعجع لكل من فاتحه بالأمر في الأيام الأخيرة.

وتقول المصادر إنّ رئيس "التيّار" سيترك باب التوافق مع "القوات" عبر طرف ثالث على الملف الرئاسي حصراً، وذلك لقطع الطريق على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، من دون أن يبادر هو أو "التيّار" إلى القيام بأي مسعى جديد.