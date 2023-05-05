تعديل في جدول المحروقات.. اليكم الأسعار الجديدة

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تراجع سعر البنزين 95 أوكتان 50000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 48000 ليرة، والمازوت 56000 ليرة، والغاز 37000 ليرة.وأصبحت الأسعار على الشّكل الآتي:- البنزين 95 أوكتان: 1683.000 ليرة لبنانيّة.- البنزين 98 أوكتان: 1725.000 ليرة لبنانيّة.- المازوت: 1441.000 ليرة لبنانيّة.- الغاز: 960.000 ليرة لبنانيّة.