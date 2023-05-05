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لبنان
تعديل في جدول المحروقات.. اليكم الأسعار الجديدة
Lebanon 24
05-05-2023
|
04:01
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تراجع سعر البنزين 95 أوكتان 50000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 48000 ليرة، والمازوت 56000 ليرة، والغاز 37000 ليرة.
وأصبحت الأسعار على الشّكل الآتي:
- البنزين 95 أوكتان: 1683.000 ليرة لبنانيّة.
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- البنزين 98 أوكتان: 1725.000 ليرة لبنانيّة.
- المازوت: 1441.000 ليرة لبنانيّة.
- الغاز: 960.000 ليرة لبنانيّة.
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