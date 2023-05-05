إجراءات ميدانية داخل هذه القرى

بدأت عدّة بلديات تابعة لـ"حزب الله" ولـ"حركة أمل" بفرض إجراءات جدية لضبط الوجود السوري داخلها وذلك بالتوازي مع الحملات التي تشن ضد اللاجئين السوريين في لبنان.

وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ البلدات التابعة لـ"الثنائي الشيعي" تقومُ بإحصاءات دقيقة لأعداد السوريين في نطاقها لمعرفة من هم اللاجئون الشرعيون ومَن لا يملك أوراقاً قانونية.

Advertisement

وتؤكد المصادر أنّ بعضَ البلديات بدأت تضع حدوداً لتجوّل السوريين ضمن أوقات محددة منعاً لحصول أي تفلّتٍ أمنيّ لا يُمكن ضبطه.