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لبنان

لقاءات "غير معلنة" لسفير عربي بارز

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-05-2023 | 03:15
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لفت مصدر سياسيّ بارز إلى أن سفيراً عربياً عقد عدداً من الإجتماعات السياسية بعيداً من الإعلام قبل أن يبدأ لقاءاته العلنية. 
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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