بالقرب من احد المستشفيات... اندلاع حريق كبير

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق كبير بالقرب من مستشفى جبل عامل في صور.

ويعمل في هذه الاثناء فوج الإطفاء في الدفاع المدني اللبناني في مركز صور على اخماد الحريق.