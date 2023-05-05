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لبنان

بالقرب من احد المستشفيات... اندلاع حريق كبير

Lebanon 24
05-05-2023 | 02:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق كبير بالقرب من مستشفى جبل عامل في صور.
 
ويعمل في هذه الاثناء  فوج الإطفاء في الدفاع المدني اللبناني في مركز صور على اخماد الحريق.
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