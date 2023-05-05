مهرجانات صيفية قروية قيد التحضير

بعد التمديد للبلديات، بدأت عدة بلديات التواصل مع جهات سياسية ولجان مهرجانات في نطاقها الجعرافي وحتى مرجعيات سياسية من أجل إطلاق عجلة المهرجانات هذه السنة بعد توقف لسنوات ما بعد جائحة كورونا والأزمة الإقتصادية وإنفجار مرفأ بيروت.

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المدن والبلدات الكبرى في لبنان تسعى الى تنظيم مهرجانات صيفية قروية تراثية وفنية من أجل إستقطاب عدد كبير من السياح والمغتربين الآتين الى لبنان هذا الصيف بأعداد كبيرة جداً، ومن المؤكد أن مصاريف المهرجانات التي كانت تصل الى ملايين الدولارات في السابق لن تكون عليه هذه المرة بل سوف تستفيد من ملايين المغتربين، وستعتمد بمعظمها على المطبخ اللبناني التراثي التقليدي والفن اللبناني الأصيل.