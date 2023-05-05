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لبنان

رفع تسعيرة المواقف يثير التساؤلات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-05-2023 | 03:45
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رفع أصحاب مواقف السيارات في عدد من المناطق التسعيرة من 50 ألفاً إلى 100 ألف و200 ألف حتى لمن يوقف سيارته لدقيقة لشراء حاجة أو زيارة عيادة الطبيب المجاور للموقف.
وتساءل أصحاب السيارات عن الهدف من رفع التسعيرة لموقف السيارة، علماً أنّ الموقف لا يعمل على المازوت أو البنزين، لافتين إلى أن أصحاب المواقف رفعوا التسعيرة قياساً على ارتفاع سعر الدولار مع العلم أنهم لا يستهلكون أي ليرة لقاء توقيف السيارة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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