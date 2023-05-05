مدرسة رسمية مقفلة لأسباب مجهولة

عُلِم أنّ "ثانوية البنات" بالقرب من القاعة الرياضية في مدينة الميناء - طرابلس مقفلة منذ أكثر من 4 أشهر من دون معرفة الأسباب، مع العلم أنّ سائر الثانويات تمارس تعليمها بشكل طبيعي.

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