على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 94500 و94400 ليرة لبنانية، للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 94300 و94500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.