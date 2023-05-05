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لبنان

على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
05-05-2023 | 03:08
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية  صباح اليوم ما بين 94500 و94400 ليرة لبنانية، للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 94300 و94500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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