Advertisement

أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين في بيان، أن "لبنان يشهد طقساً حاراً وجافاً مصحوباً برياح قوية تطال أغلبية المناطق اللبنانية، ممّا يزيد من ارتفاع في مؤشر خطر اندلاع الحرائق وتمدّدها".ونبّه من "خطر الحرائق السريعة الانتشار اليوم، خصوصاً في مناطق الشمال وعكار، وبعلبك والبقاع الغربي والجنوب".وطلب من "جميع المواطنين عدم اشعال النار في المناطق المحاذية للاحراج والغابات لأي سبب، والتبليغ فوراً عن أي مصدر للنيران بالقرب أو داخل الغابات، ومن الجهات المختصّة التدخل السريع منعاً لانتشار الحريق في الغطاء الحرجي، مما يسبب خطراً على السلامة العامة والبيئة عموماً".