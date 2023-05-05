مفاجأة طقس لبنان قريباً.. انتظروا ما سيحصل خلال يومين!

تؤثر على لبنان كتل حارّة اليوم وذلك وسط طقسٍ ربيعي يحملُ الكثير من الغبار مع حرارة تتخطّى عتبة الـ30 درجة. إلا أنه ورغم ذلك، فإنّ الطقس على موعدٍ مع منخفض جوي يترافق ما أمطار بفعالية ضعيفة يومي السبت والأحد، مع انخفاضٍ بدرجات الحرارة.

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تفاصيل حالة الطقس:

الجمعة:



1- الحرارة ترتفع وتتراوح بين 21 و 35 ساحلاً وبين 13 و 33 بقاعاً وبين 18 و 30 على الـ1000 م



2- الجو: غائم جزئياً بسحب عالية، مع إحتمال أمطار رعدية بعد الظهر والمساء شمالاً



3- الرياح: شرقية قوية وسرعتها ما بين 40 و70 كم/س



4- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين 40 و 70%.

5- الضغط الجوي السطحي 1009 hpa



6- الرؤية متوسطة



7- البحر متوسط الموج

8- حرارة سطح المياه: 24 درجة



السبت:

1- غائم جزئياً مع احتمال أمطار محلية غير شاملة مع برق ورعد.

2- الحرارة تنخفض وتتراوح بين 14 و 23 ساحلاً وبين 6 و 20 بقاعاً وبين 8 و 16 على الـ1000 م، فيما الرياح ستكون جنوبية غربية وسرعتها بين 30 و 50 كم/س.



الأحد:

1- غائم جزئياً الى غائم مع أمطار تشتد أحياناً وسط برق ورعد.

2- الحرارة تنخفض وتتراوح بين 13 و 21 ساحلاً وبين 6 و 17 بقاعاً وبين 8 و 15 على الـ1000 م، فيما الرياح ستكون جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين 30 و 50 كم/س.