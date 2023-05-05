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لبنان

أصوات انفجارات في طرابلس... هذا ما حصل!

Lebanon 24
05-05-2023 | 03:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع اصوات انفجارات في بعض ارجاء مدينة طرابلس، تبيّن انها ناتجة عن تدريبات يوقوم بها الجيش في منطقة جبل تربل.
 
 
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