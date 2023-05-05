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لبنان

البخاري يزور سلام في المصيطبة

Lebanon 24
05-05-2023 | 03:52
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ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام استقبل، صباح اليوم، سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري بدارته في المصيطبة.
 
 
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