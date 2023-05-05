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لبنان

سيدة تغادر منزلها الزوجي في البداوي وتختفي.. هل تعرفون عنها شيئاً؟ (صورة)

Lebanon 24
05-05-2023 | 04:33
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ذكرَت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ السيدة "ن. أ. د" غادرت منزلها الزّوجي في مخيم البداوي منذ يوم الثلاثاء الماضي عندَ الساعة 7 صباحاً، بهدف زيارة عيادة طبية، ومنذ ذلك الوقت فقد الإتصال بها. 
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ووفقاً للوكالة، فإنّ "زوج السيدة المفقودة أبلغَ اللجنتين الأمنيّة والشعبيّة في المخيم وقدم بلاغاً في فصيلة درك البداوي"، وأضافت: "ممن يعرف عنها أي شي الاتصال بالمخفر أو برقم زوجها 03188285". 
 
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