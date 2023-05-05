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لبنان

بلدية بيروت تتحرّك على خط التعديات على الأملاك العامة في مار مخايل والحمراء

Lebanon 24
05-05-2023 | 05:16
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، انه "بناء لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، واستكمالا لحملة إزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة في كافة شوارع العاصمة بيروت والتي لم ولن تتوقف، قامت دائرة السير التابعة لمصلحة الهندسة في بلدية بيروت بمؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت بحملة إزالة التعديات والمخالفات عن الأملاك العامة في شارعي مار مخايل والحمراء ومتفرعاتهما".
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وأضاف البيان: "أزيلت كافة أشكال التعديات على الأرصفة والشوارع لناحية وضع العوائق الثابتة والمتحركة والعربات والبسطات العشوائية المخالفة وغير المرخصة المنتشرة على طول شارع الحمراء الرئيسي والتي تعرض البضائع والسلع وغيرها، حيث تمت مصادرتها على الفور أولا لعدم قانونيتها و وثانيا لضمان حرية تنقل المشاة في الشوارع وعلى الأرصفة من دون عوائق تذكر".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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