نائب يغرّد عن "هجمة" المزارعين والتجّار السوريين على القطاع

غرد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على "تويتر":" يشهد القطاع الزراعي اللبناني هجمة كبيرة من مزارعين وتجّار سوريين تبدأ بالزراعة وضمان الاراضي الزراعية ولا تنتهي ببيع المنتجات الزراعية بالمفرّق للمستهلك. هذه السابقة تخوّل التاجر السوري الإمساك بالدورة الزراعية كاملة نتيجة عدم توفّر القروض المصرفية للمزارع اللبناني بعد تخلّي المصارف التجارية عن لعب هذا الدور. فإلى متى سنبقى بدون مصارف تموّل القطاعات الإنتاجية التي تشكّل عصب الاقتصاد للمجتمع اللبناني؟".

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