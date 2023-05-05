صدر عن مؤسسة "كهرباء لبنان" البيان التالي:

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"تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنها ستقوم بعملية نفخ البخار في أنابيب أحد المراجل في معمل الزوق، وذلك اعتبارا" من اليوم، الجمعة الواقع فيه 05/05/2023 ولحوالي فترة أسبوع، الأمر الذي سيؤدي إلى صدور أصوات من المرجل قد تكون مزعجة للمحيط.إن المؤسسة إذ تأسف لهذا الإزعاج، وتؤكد بأن هذه العملية ضرورية لسلامة الاستثمار وجهوزية المجموعة".