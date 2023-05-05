سماع صوت إنفجار في بلدة جنوبيّة... ما هي طبيعته؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تبيّن أنّ صوت الإنفجار الذي سُمع في بلدة تول في محيط شارع الحوزة، سببه قيام شركة "ماغ" بتفجير قنبلة عنقودية من مخلفات العدوّ الاسرائيليّ.

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