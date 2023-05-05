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لبنان

سماع صوت إنفجار في بلدة جنوبيّة... ما هي طبيعته؟

Lebanon 24
05-05-2023 | 06:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تبيّن أنّ صوت الإنفجار الذي سُمع في بلدة تول في محيط شارع الحوزة، سببه قيام شركة "ماغ" بتفجير قنبلة عنقودية من مخلفات العدوّ الاسرائيليّ.
 
 
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تول

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