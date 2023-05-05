Advertisement

لبنان

قبلان: السيىء الوطني أفضل من الأسوأ الدولي

Lebanon 24
05-05-2023 | 06:12
A-
A+
Doc-P-1063621-638188893835806906.jpg
Doc-P-1063621-638188893835806906.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، أشار فيها الى أن "البلد يخضع لأسوأ نوع من الحروب المالية والنقدية والسياسية والاقتصادية بقيادة الغرب، وعلى رأسهم واشنطن، وذلك وسط أسوأ انقسام سياسي وإصرار لدى البعض على منع أي تسوية رئاسية بخلفية لعبة مقامرة قذرة، والأخطر منه ما سمعناه مؤخرا عن طلب أممي يطالب الأمن العام بإعطاء أكثر من مليون و600 ألف نازح حق الإقامة والعمل والتعليم وتثبيتهم كلاجئين".
Advertisement

وتوجه الى القوى السياسية : "إن لبنان في قلب كارثة والسكوت ما هو إلا خيانة، لأن هناك مشاريع دولية تريد تحويل النزوح إلى قوة ضاربة في وجه لبنان وسوريا معا، ولن نقبل بأي مخاطر كيانية أو اقتصادية أو اجتماعية أو جرائمية أو أمنية، وليذهب النزوح إلى واشنطن وزمن الشروط الأميريكية انتهى، ما نريده فقط حكومة شجاعة، تنتمي للبنان وشعبه، والمطلوب تسوية رئاسية لننتهي من كوما الحكومة الفاشلة وبعض القوى السياسية التي تريد دفن لبنان بالفراغ والنزوح والفلتان والمتاريس".
 
وأكد المفتي قبلان "ضرورة أن يتذكر المعنيون أن لبنان دولة وشعب ومؤسسات، وليس مجرد بحر من غاز، والمطلوب إنقاذ لبنان الكيان لا التعامل مع لبنان كبقرة غاز حلوب". مشيرا إلى أن "البلد في المنطقة المعتمة جدا وقرار التعطيل السياسي موجود هنا بالداخل، ولصالح الأميركي، والعين على القطار السعودي الإيراني، وفرصة السيادة موجودة في مجلس النواب، إلا أننا نخشى ممن يعتقد أن السيادة جريمة وسوق للبيع والشراء".
 
وأضاف:"الناس مأزومة جدا، والطاحونة المعيشية كبيرة، وحماية الناس ضرورة وجودية للبنان، والفساد وحش فولاذي، ووضع الناس في وجه الأجهزة الأمنية والفقر والبطالة والنزوح والفلتان أمر خطير، والمؤسف أن الدولة تعمل بـ10 في المائة من طواقمها البشرية، والجهات المانحة تتعامل مع لبنان كفريسة، ويبقى المطلوب إنقاذ البلد والناس عبر تسوية رئاسية تحفظ شراكتنا الوطنية وسيادتنا الداخلية، إلا أن البعض يضع لبنان على رقعة الشطرنج، وسط غول يريد التهام الجميع، والخطير أن الغرب يجيد لعبة السيرك، واقتصاد البلد لا يصحح نفسه، والانقسام السياسي يضع لبنان في قلب الصولد الدولي".
 
ووجه المفتي قبلان خطابه "للقوى السياسية العاقلة" بالقول:"السيء الوطني أفضل من الأسوأ الدولي، والتسوية الرئاسية من قبلكم أكبر هدية لشعبكم ولوطنكم لبنان".

                  
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:24 | 2023-05-05
02:00 | 2023-05-05
11:10 | 2023-05-05
10:47 | 2023-05-05
10:43 | 2023-05-05
10:32 | 2023-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website